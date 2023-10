Reprodução Jojo Todynho sofre assédio em loja de brinquedos: 'Um velho filmando'

A influenciadora Jojo Todynho relatou ter sido vítima de assédio no último sábado (7). Um homem teria tentado filmar a parte íntima dela, enquanto ela fazia compras em loja de brinquedos para o Dia das Crianças.

Através dos Stories do Instagram, Jojo Todynho revelou que durante as compras sentiu um homem atrás dela filmando a região dos glúteos. "Sabe quando você está agachada e sente alguém atrás de você? Aí eu olhei de rabo de olho e estava um 'velho' filmando a minha bunda", contou.

A cantora afirma que repreendeu a atitude do rapaz com o olhar e disse que a mulher dele o afastou da situação. "Aí se eu chamo o Renato [namorado] pra dar um soco dentro da cara dele, olha o problema", sugeriu.

"Não sei o que esses homens pensam da vida. Ainda mais um homem velho, que tem idade pra ser meu pai, num lugar cheio fazendo um negócio desses", se revoltou.

Jojo ainda cogitou ter ido falar com a mulher do abusador, mas conta que optou por não fazer. "Como vi que ela era idosa e eu já tinha tirado foto com ela... Sem necessidade, não precisa disso. Mas você vê como as pessoas são terríveis (...) Pra safadeza não tem idade, isso é mau-caratismo", condenou.