Reprodução/ PlayPlus Nadja Pessoa revelou que tem autismo com grau pequeno

Na tarde deste domingo (8) Nadja Pessoa revelou em "A Fazenda 15" ter sido diagnosticada com autismo. A peoa, que conversava com Lucas Souza, disse ter um grau leve do transtorno, além de sofrer com algumas doenças.

"Eu tenho um grau de autismo. Bem pequeno, mas tenho. Eu tenho ansiedade e tive depressão", desabafou. Na sequência, o ex-marido de Jojo Todynho quis saber mais sobre a saúde mental da colega: "A sua depressão foi severa?", questionou ele.





"Muito, muito mesmo. Por relacionamento. Antes de entrar no programa, ser conhecida, eu fui diagnosticada com depressão. E era por causa do meu casamento. Eu sentia que era dependente emocionalmente", revelou Nadja.

Por fim, ela completou: "E o que acontece quando você se torna dependente emocionalmente de alguém: a pessoa é controladora e ela faz de tudo pra você depender dela. Eu tinha que trabalhar pra ele [ex-marido], ser dona de casa. Eu era muito nova e me perdi de mim mesma".