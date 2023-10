'A Fazenda 15': Rachel foca em processo e Jaquelline entrega indicação

Falta de verdade?

Rachel Sheherazade reviveu a vez que Márcia Fu foi consolá-la, quando estava sofrendo de saudades dos filhos. No entanto, a ex-âncora do SBT revelou no Rancho que não sentiu verdade de Márcia "No segundo dia, que eu quis ir embora. Ela começou a falar de mim e depois começou a falar dos filhos dela. Deus me perdoe, mas ela começou a forçar uma emoção falando dela e do filho. E forçando um choro, sabe? Para mim, aquilo foi um VT".