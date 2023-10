Reprodução Bruno Mars

A apresentação de Bruno Mars em Israel foi cancelada neste sábado (7) após o território ser alvo de ataques do movimento islâmico Hamas. O grupo declarou autoria do bombardeio que já registra 22 mortos. Bruno Mars se apresentou pela primeira vez em Israel na quarta-feira (4) e teria outro show na noite deste sábado, em Tel Aviv.

Após fãs se mostrarem preocupados, a produtora do artista informou que o show que aconteceria neste sábado foi cancelado devido medidas de segurança.

"Queridos clientes, a apresentação de Bruno Mars, que estava prevista para esta noite, está cancelada. Todos os compradores de ingressos para o show receberão reembolso automático no cartão de crédito com o qual a compra foi realizada. Fortalecemos os residentes de Israel, os combatentes das FDI e as forças de segurança nestes momentos difíceis", diz o comunicado da Live Nation.

Na quarta-feira, o cantor se apresentou no Yarkon Park, Tel Aviv, com a presença de 60 mil pessoas na plateia. A performance foi personalizada para os israelenses e contou com Bruno Mars falando "Eu te amo" em hebraico e homenageando com a canção popular “Shlomit Bona Sukkah”.

O cantor e a banda ainda não se pronunciaram sobre o cancelamento do show e não indicaram qual o paradeiro do grupo.

O ataque contra Israel já registra 22 mortos e 250 feridos, segundos serviços de emergência. O grupo Hamas bombardeou o sul do território com mais de 5 mil foguetes, em um ataque considerado o pior dos últimos anos.