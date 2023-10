Reprodução/ Instagram 07.10.2023 Ronny Kriwat e a noiva Tatiana Cukierkorn durante o pedido de noivado

O ator e modelo Ronny Kriwat, que participou da novela "Avenida Brasil", da TV Globo, ficou noivo de Tatiana Cukierkorn em Israel um dia antes dos ataques do grupo extremista Hamas.

Reprodução/Instagram 07.10.2023 Ronny Kriwat e a noiva Tatiana Cukierkorn em Israel





Ambos são brasileiros, e Ronny é judeu. O casal visitava o país e aproveitaram a viagem para oficializar o compromisso. Os ataques entre o Hamas e Israel já levaram à morte de mais de 430 pessoas até o momento, entre judeus e palestinos .













As fotos postadas pelo casal mostram o pedido de casamento feito pelo ator com a fortaleza de Mitzpe Ramon ao fundo. O local fica no deserto de Negev, no Sul do país, local justamente onde ocorreram os conflitos entre palestinos e israelenses nesta sábado (7).





Quem é Ronny Kriwat?

TV Globo / João Cotta Ronny Kriwat como o DJ Tomás em 'Avenida Brasil' (2012), da TV Globo

O ator participou de "Avenida Brasil" (2012), da TV Globo, no papel do DJ Tomás. Sua estreia no canal ocorreu em 2009, no papel de Pedro de Brito Brandão, na novela "Cama de Gato".

Na sequência, ele participou da 18ª temporada da extinta "Malhação", como Theo Lopes. Na emissora carioca, ele ainda esteve em outras produções, como "Em Família" (2014) e na 22ª temporada de "Malhação". Na TV Record, o ator participou de várias produções do canal como "Jesus" (2018), "Genesis" (2021) e "Reis" (2022).