Reprodução Filha de Mingau atualiza estado do pai, internado há mais de 30 dias

A filha de Rinaldo Amaral, o Mingau da banda Ultraje a Rigor, atualizou o estado de saúde do músico nesta sexta-feira (6). Em foto publicada no Instagram, Isabella Aglio afirma que o quadro é estável e que precisa de paciência para a recuperação.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora publicou uma foto segurando a mão do baixista do Ultraje a Rigor. "Meu pai está bem, em processo de reabilitação, aos poucos, no tempo dele, com muita paciência...", escreveu.

Na expectativa da recuperação do músico, que está internado há 34 dias, Isabella também agradeceu o apoio que vem recebendo do público. "Obrigada pelas mensagens e pensamentos de carinho! Seguimos em oração constante", declarou.

Nesta sexta-feira, o Hospital São Luiz Itaim publicou novo boletim médico indicando o processo do tratamento que Rinaldo Amaral está passando. O músico segue na UTI e já está sem sedação.

"O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva. O paciente está sem sedação. Para auxílio na ventilação respiratória, foi iniciado revezamento de uso de cateter de alto fluxo acoplado a traqueostomia e bipap (compressor que funciona ‘imitando’ a respiração padrão do paciente). O paciente vem recebendo suporte fisioterapêutico e o quadro clínico é considerado estável."



O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amara, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos, como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.