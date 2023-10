Reprodução/Kayla Catalano Drake anuncia pausa na carreira; saiba motivo

Nesta sexta-feira (6), Drake anunciou que fará uma pausa na carreira. Em um comunicado, o cantor explicou que ficará longe dos palcos por conta de alguns problemas de saúde.

"Preciso me concentrar na minha saúde, antes de mais nada. Há anos que tenho tido os problemas mais loucos com meu estômago. Vou trancar a porta do estúdio por um tempo", disse ele em um programa da rádio americana Sirius XM.





Além disso, o artista contou quanto tempo precisará ficar sem lançar novidades. "Talvez um ano, mais ou menos... Talvez um pouco mais".

Nas redes sociais, Drake voltou a falar sobre o assunto. "Vejo vocês todos, quando eu ver vocês todos", declarou.

O anúncio da pausa veio horas depois de lançar o oitavo álbum da carreira.

