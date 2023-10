Reprodução/Lucas Lobo/TV Anhanguera Tiroteio no show de Maiara e Maraísa deixa um morto e gera pânico e correria no aniversário do Tocantins

Na madrugada desta sexta-feira (6), um show de Maiara e Maraisa, na festa de 35 anos do Tocantins, foi interrompido por um tiroteio. Um adolescente morreu na confusão.



De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, um policial, de 35 anos, que estava de folga, se envolveu numa discussão com dois outros homens. Um deles tomou a arma do oficial e atirou contra o agente. Um jovem, de 17 anos, que estava presente no local foi baleado na cabeça e morreu.



Suposto tiroteio interrompe show de Maiara e Maraísa. Vídeo mostra correria e tumulto. pic.twitter.com/WWHV4sMXdh — Portal do Casé (@portal_case) October 6, 2023

O policial foi atingido com dois tiros, um na costela e outro no quadril. Ele passa por cirúrgia no Hospital Geral de Palmas. Além dele, um casal foi ferido com um tiro de raspão, ambos estão bem.



Maiara e Maraísa foram retiradas do palco por volta das 3h. A dupla lamentou o ocorrido em nota: "É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está balhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis.”



O Governo de Tocantins também se manifestou: "Governo do Tocantins reitera seu compromisso com a segurança dos tocantinenses e reitera que não medirá esforços para elucidar o caso e responsabilizar o autor. Vale destacar que um grande contigente de policial -maior que o empregado durante as festividades de carnaval - estava no local do Show e que nenhuma outro tipo de ocorrência foi registrada"

"Desde as primeiras da manhã desta sexta-feira , 06, o Governador Wanderlei Barbosa está reunido com as forças de segurança e determinou que toda assistência seja prestada à família do adolescente e que a segurança de hoje seja ainda mais reforçada", completou a nota.



