reprodução / Twitter Adele "sufoca" com cinto de ouro durante show

Como de costume, Adele arrancou risadas da plateia durante um show em Las Vegas. Na apresentação de ontem (5), o motivo foi um cinto de ouro emprestado, o qual fez a cantora se sentir “sufocada” e precisar tirar o acessório.

"Ontem à noite eu comi um pouco de comida chinesa depois do show e aí, hoje de manhã, tomei um café da manhã farto, com bacon, batatas, e omelete. E a porr* do meu cinto não cabe, ele é de metal. Você não pode ver quando eu sento, porque ele é engolido. Mas ele é de ouro maciço e eu não consigo respirar com ele", disse, explicando o motivo do cinto estar apertado.

Depois, ela até pediu para um dos músicos presentes no palco para ajudá-la a tirar o acessório. "Não consigo decidir se você deveria tirar isso de mim. Isso não é normal. Oh, meu Deus. Não quebre, que não é meu", revelou a artista. "Todas as noites eu gosto de tomar um banho de sal Epsom, porque ele libera a tensão e o inchaço. Eu não tomei o banho ontem à noite e agora o cinto não encaixa bem.”

Aliviada sem o cinto, ela pediu à equipe que guardasse ele. “Por favor, equipe, quando vocês tirarem o piano, eu pego o cinto, porque não é meu e tenho que devolver.” E ainda comemorou aliviada: “Ah, assim está melhor! Me sinto novinha em folha!"

Assista ao vídeo

adele pausando o show pra falar que comeu demais e o cinto tá apertando, depois que tirou deixou no canto lembrando pra não perderem pq não é dela e ela precisava devolver, sério eu amo essa mulher pic.twitter.com/14fEpbYpwi — eusouodiego (@DiegoQueirozzzz) October 3, 2023