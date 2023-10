Reprodução/Instagram Piqué desrespeita acordo feito sobre a guarda dos filhos

Segundo o jornalista espanhol Colate Vallejo-Nagera, Piqué não vêm cumprindo o acordo feito com Shakira sobre a guarda dos filhos.

Nas negociações da guarda das crianças, o acordo feito foi de que os filhos morariam em Miami com Shakira, mas o jogador exigiu o direito de vê-las dez vezes por mês. Na realidade, ele só está vendo as crianças três vezes por mês.

Ele passou o último final de semana com os filhos. "Piqué chegou em Miami na sexta. Ficou com os filhos num hotel. Ontem, pegou um voo de volta a Barcelona", contou o jornalista no programa Y Ahora Sonsoles.

O ex-casal é pai de Milan, de 10 anos, e Sasha, de 8. Durante o processo de divórcio, Piqué exigiu que as crianças ficassem com ele na Espanha, mas Shakira venceu a disputa e pode levar os filhos para Miami.

Em maio, o jogador chegou a pedir que diminuíssem o tempo com as crianças. De acordo com o podcast Mamarazzis, ele argumentou que seus compromissos profissionais o impedem de se ausentar da Europa por dez dias mensais e pediu que o período fosse reduzido para cinco dias.