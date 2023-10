Reprodução / GNT Paula Burlamaqui esteve no "Que História É Essa, Porchat?" desta terça-feira (3)

Paula Burlamaqui, que recém divorciou do também ator Edu Reyes, contou que está disposta a ter novas experiências sexuais. A atriz aproveitou para relembrar uma dessas experiências no episódio de “Que História É Essa, Porchat?” desta terça-feira (3). Além disso, ela falou sobre o fim do casamento.

A artista contou que um dia conheceu um "bofe maravilhoso, gato e gostoso" e marcou um date com ele. "Levei pra minha casa, a gente tomou um vinho. E ele tinha essa coisa de 'sexo selvagem'. Eu já estava com sete anos de casamento, tinha esquecido um pouco [como era]", relembrou.

Ela decidiu se jogar na experiência, só não esperava que o seu cachorro fosse se assustar com a movimentação “selvagem”. "O meu cachorro... não sei o que é que deu nele, não sei se ele achou que o cara estava me espancando, mas ele virou um pitbull. Mordeu a bunda do cara!", confessou ela.

Assista a história na íntegra