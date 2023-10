Reprodução/Instagram Cauã Reymond e Grazi Massafera postam na natureza e web aponta semelhanças

Cauã Reymond e Grazi Massafera deixaram os seguidores com uma pulga através da orelha ao dividirem registros nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (4), os atores aproveitaram momentos em meio a natureza e a semelhança do local chamou a atenção.

Entre as fotos e vídeos na mata e na cachoeira, as gravações dos dois mostrando os pés enquanto caminhavam, fizeram os internautas apontarem a possibilidade deles estarem juntos no mesmo local.





"Esse remember eu apoio", declarou uma internauta; "Aí, tomara, casalzão", disse outra; "Coincidência, né?", comentou uma terceira.

Vale lembrar que Cauã e Grazi foram casados de 2007 a 2013 e são pais de Sofia, de 11 anos.

