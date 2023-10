Reprodução/Instagram Sogra de Kayky Brito apoia a filha em meio a rumores de separação

A sogra de Kayky Brito a apoiou a filha, Tamara Dalcanale, em meio a rumores de separação. Após vídeos do ator abordando uma outra mulher antes do acidente foram divulgados e o casal estaria enfrentando uma crise no casamento.

A chef de cozinha Didi Dalcanale, mãe de Tamara, usou as redes sociais para mandar uma mensagem para a filha. "Filha, acalma seu coração. Logo seu mundo estará completo", escreveu ela através de um comentário no Instagram.





Nessa semana, gravações coletadas pela reportagem do 'Domingo Espetacular', da Record TV, mostram que, antes de sofrer o acidente, Kayky Brito abordava uma desconhecida e era afastado dela pelo apresentador Bruno de Luca.

Ao longo dos vídeos, é possível ver o ator tentando beijar a mulher no rosto, conversando com ela e fazendo um sinal de celular com as mãos, com o intuito de salvar o número dela. Durante as abordagens do ator com a desconhecida, feitas antes do fatídico acidente, Bruno de Luca constantemente tenta afastar Kayky da mulher.

