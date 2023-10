Reprodução Luísa Sonza





A cantora Luisa Sonza mandou uma indireta horas após um suposto processo de Chico Moedas viralizar nas redes sociais. Chico estaria pensando em processar a cantora após Sonza expor uma traição do influenciador no programa Mais Você, da Globo.



Sonza usou o perfil oficial no Twitter, agora X, para mandar uma indireta. "Não mete o louco que eu meto mais ainda", escreveu a cantora, fazendo referência à canção "Carnificina", do novo álbum dela.

não mete o louco que eu te meto o louco mais ainda — LUÍSA SONZA (@luisasonza) October 3, 2023





Alguns internautas entenderam a publicação como indireta a Chico Moedas, que segue sumido. O assunto dividiu opiniões na web e Sonza foi criticada. "A cada tweet seu, a galera entende o Chico moedas cada vez mais. Deixa de ser chata, mulher", escreveu um perfil. "Mulher, tu não ia sair das redes sociais??? Dá um tempo pelo amor de Deus", ponderou outra.





Luisa Sonza X Chico Moedas

Luisa Sonza viralizou ao lado do agora ex-namorado Chico Moedas devido à música dedicada ao influencer. A canção chegou ao topo das execuções no Brasil. "Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Pode fazer sua fumaça, o Bar da Cachaça vai ser nosso lar. E, Chico, se tu me quiseres debato política, tomo o teu partido. E, se for para repartir o amor, que reparta comigo", diziao refrão da música.

No dia 20 de setembro, a cantora Luisa Sonza quebrou o silêncio sobre a traição do namorado, Chico Moedas. Em conversa com Ana Maria Braga, no Mais Você, Sonza afirmou que Chico a traiu em um banheiro sujo de bar e a relação chegou ao fim após quatro meses.

"É insuportável que a traição, a quebra de confiança, continua sendo normalizada. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, o que eles chamam de erro pontual. A traição faz você se invalidar", começou Sonza.

Sonza seguiu lendo um texto no celular, citou que a traição teria acontecido no banheiro sujo de um bar, e ganhou o apoio de Ana Maria Braga. "Autoestima destruída, dúvida... É uma dor impossível de explicar (...) Intenso demais é quem larga tudo que prometeu por um momento sujo em um banheiro de bar. De resto, é só amor (...) Nos colocam como loucas, dão risada da nossa intuição e invalidam tudo que é real. Mentem olhando no olho como se fossemos uma ameba (...) Você, naquela noite, naquele bar, você não me protegeu", desabafou Luisa Sonza.