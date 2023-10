Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Cariúcha ameaça 'acabar com tudo' se for para a roça

Nesta terça-feira (3), dia de roça em "A Fazenda 15", Cariúcha deixou um recado para quem tentar colocá-la na berlinda. A peoa, que é rival direta de Rachel Sheherazade e Lucas Souza, afirmou que vai colocar as pessoas nos lugares delas.



"Eu acabo com tudo! Se eu vou voltar da Roça eu vou acabar com tudo! Vou tirar a sua paz e o seu sossego, eu acabo com tudo!", disse ela.



Alicia, então, questionou: "Laranjinha, você acha que realmente a Cariúcha acaba com tudo?". "Certeza! Tem gente que ainda não foi humilhado pela Cariúcha. A hora que a Cariúcha humilhar... a pessoa vaza rápido!", respondeu Darlan Cunha.



Mas Cariúcha explicou que não gosta de humilhar ninguém. "Só boto a pessoa no lugar. Só jogo verdades. E não abaixo a cabeça pra quem se acha muito! Porque tem influência, porque é mais famosa, porque tem número de seguidor, fala mais bonito... Não abaixo minha cabeça pra ninguém! Aqui todo mundo é igual, ninguém é melhor do que ninguém aqui!", disse a peoa.

