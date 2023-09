Reprodução/Youtube Virginia compra itens milionários para casa nova; saiba valores

Virginia Fonseca dividiu com os seguidores o dia de compras dos eletrodomésticos da sua casa nova com Zé Felipe. Ainda na construção, a influenciadora aproveitou para resolver outras tarefas para a mansão da família.

Em um vídeo, a empresária mostrou os itens de luxo escolhidos para o imóvel e os preços impressionaram a web.





Uma funcionária da loja exibiu um dispenser de vinhos, avaliado em R$ 24.500 e Virginia questionou se deveria levar dois aparelhos, um para área gourmet e um para a área de vinhos.

Na cozinha, ela apostou em duas geladeiras, o modelo escolhido custa R$37.900. Além do freezer para a área gourmet, que custa R$ 49.500, totalizando R$ 125.300. A funcionária também exibiu uma cervejeira da mesma marca, avaliada em R$51.980.

Um lava-louça da mesma marca dos outros produtos é encontrado na internet por R$ 16.789,00.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: