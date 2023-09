Divulgação João e Schynaider





Schynaider Moura, namorada do filho de Faustão, passou um perrengue íntimo na tarde desta sexta-feira (29), minutos antes da cerimônia de casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks.

Durante os preparativos, ainda no hotel, em Ibiza, na Espanha, a modelo menstruou e sujou seu vestido acetinado e frente única da Tig. “Estava pronta e fiquei naqueles dias e o meu vestido sujou um pouco. Eu já mandei para a lavanderia e estou esperando ele chegar. Espero em Deus que dê tudo certo!”, disse Schynaider, revelando a tensão do momento.

Leia também Quem são os 4 filhos de Ronaldo Fenômeno?





Com o apoio da equipe do hotel, no último minuto, o problema foi resolvido. Após o perrengue, ela e o namorado, João Guilherme da Silva, filho do apresentador Faustão, seguiram como padrinhos para a cerimônia de casamento para celebrar a união de Ronaldo e Celina.

Na segunda-feira (25), Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casaram em uma cerimônia intimista e religiosa em Ibiza, na Espanha. A celebração dura até hoje, reunindo diversos famosos, como Sabrina Sato, Giovana Ewbank e Donata Meirelles.