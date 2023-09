Reprodução Luize Altenhofen abre ensaio completamente nua: 'Liberdade'

A apresentadora e modelo Luize Altenhofen aproveitou a quinta-feira (28) para recordar o ensaio nu que fez para uma revista masculina em 2006.

Através do Instagram, a musa publicou a foto em que aparece deitada na areia com as pernas apoiadas em uma pedra. A modelo não veste nenhuma peça de roupa, embora tenha desfocado as partes íntimas devido às regras da plataforma.

"Existem várias formas de se expressar e a fotografia é uma delas, aliás é minha preferida! A mulher é por natureza linda #tbt #revistas tempos do impresso e da liberdade de expressão", dedicou.

Nos comentários, Luize recebeu diversos elogios pelo nu artístico. "Belíssima fotografia. A modelo ajuda muito!!", declarou um seguidor. "Impressionante como o tempo não faz diferença pra ti. Uma bela escultura natural", apontou outro. "Absolutamente... A mulher mais linda do mundo", dedicou um terceiro.