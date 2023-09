Reprodução/Instagram Giovanna Ewbank comenta rumores de afastamento de Fernanda Paes Leme

Giovanna Ewbank resolveu se pronunciar sobre os rumores de afastamento de Fernanda Paes Leme. As amigas e apresentadoras do podcast Quem Pode, Pod, estariam se estranhado após um episódio do podcast.

Juntas em Ibiza, na Espanha, para o casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, a loira fez questão de comentar o caso.





Nos Stories do Instagram, Giovanna compartilhou uma foto da amiga andando de stans-up paddle até o seu bardo. "Fe Paes Leme voltando pros aposentos dela toda gostosa", elogiou.

Na sequência, ela deu uma alfinetada em quem caiu nos boatos. "Ps: olha o barco dela, tá ryca! Afinal, Quem Pode, Pod, não é mesmo? [risos]", completou.

