Na última quarta-feira (28), Arthur Aguiar sou os Stories do Instagram para falar da menções que estão sendo feitas dele em "A Fazenda 15". O campeão do "BBB 22" ironizou o assunto. Cariúcha é uma das participantes que fala do ator. Ela já disse que Arthur fez coach para entrar para programa da Globo e é um dos vencedores que não ganha dinheiro com publicidade aqui fora.



"Não tô acompanhando, mas tô vendo que me marcam. Gente, eu não sabia que eu estava na Fazenda 15, porque a galera fala bastante meu nome lá, parece que eu sou um participante lá", disse ele.



O ator ainda falou que já foi mencionado em realities antes. "É o terceiro reality depois que eu saio que falam muito meu nome. BBB 23, Fazenda 14 e agora na Fazenda 15".

Arthur Aguiar Hablando sobre as falas sobre ele nos ultimos Reality's, incluindo A Fazenda 15. @Aguiarthur só esqueceu de mencionar A grande Conquista que mencionaram você também Kkkkkk, padaria está ligadíssima e eles não aprendemnunca #AFazend15













