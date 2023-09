Reprodução 'A Fazenda 15': quem fica? Vote Rachel Sheherazade, Lucas ou Nathalia

A primeira roça está formada! A jornalista Rachel Sheherazade, o militar da reserva Lucas Souza e a influenciadora Nathalia Valente disputam os votos do público para permanecer no reality da Record.

Na quarta-feira (27), André Gonçalves se salvou da roça ao vencer a Prova do Fazendeiro. Rachel Sherazade foi indicada pelo antigo fazendeiro Yuri, Lucas Souza recebeu 16 votos da casa e Nathalia Valente foi puxada da baia pelo ex-marido de Jojo Todynho.

A decisão agora é do telespectador! Quem você quer que permaneça no reality?

🚨Votação da Roça!



Quem você quer que fique em 'A Fazenda 15'? #AFazenda #AFazenda15 — iG Gente (@iggente) September 28, 2023









