Reprodução/ Instagram Sheila Mello abre o coração sobre divórcio com Fernando Scherer

Nesta terça (26), Sheila Mello fez um desabafo sobre o divórcio com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Em meio a onda de separação dos famosos, a ex-loira do Tchan relembrou de um sonho que teve antes de terminar o casamento, em 2018.

"É em uma grande crise, quando você se vê sem chão, é com a morte de um, que surge o nascimento de outro. Assim aconteceu comigo, assim acontece com todo mundo. E eu vou compartilhar uma passagem, essa experiência, porque se alguém estiver passando pelo menos, que a palavra sirva de alguma forma", começou Sheila.

Ela contou que teve vários dários durante vida e um deles há registros de um sonho que foi decisivo para o processo de separação. "Tinha alguma que eu tinha que fugir, e essa fuga só se daria se eu tivesse que nadar. E eu nadei de um lado para o outro. Não lembro se era clima de festa ou fulga. Dessa sensação eu não lembro. Me ative muito que, no sonho, a água era muito limpa e eu nadava muito bem, coisa que não é verdade."

A dançarina levou o sonho para a terapia e relatou: "Na interpretação, feita na terapia, o meu sonho colocou todas as habilidades que eu via no Fernando, em mim, através do nadar bem. E as coisas que eu encontrei e encontro no Fernando, como estabilidade emocional, financeira, ser um bom pai, ser uma pessoa muito estratégica, também foi colocada em mim. E também sobre as águas, isso está muito ligado às nossas emoções. E eu mergulhei nas águas, não fugi, e eu me deparei com uma situação boa, água limpa, que interpretei como integridade, sempre querer todas as minhas partes inteiras, inclusive atravessando o divórcio."

Em seguida, ela pontuou que o divórcio foi difícil, mas necessário para ela naquele momento. "Para trazer uma reflexão: quais são as forças que você vê nas pessoas que te rodeiam? Se você vê as forças dos outros, é porque você já tem dentro de você. O divórcio era uma travessia nas águas incertas da minha vida, e eu estava disposta a nadar por elas com coragem e integridade. E depois de quatro anos, vi como foi saudável essa travessia. Não foi fácil, mas ciclos se encerram. A consciência é a mãe da transformação."