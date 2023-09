Reprodução/Instagram Sabrina Sato posa de fio-dental e web reage: 'Deusa'

A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu os seguidores nesta terça-feira (26) ao abrir um álbum de fotos que registra um passeio de lancha nas Ilhas Baleares, Espanha.

Através do Instagram, Sabrina Sato publicou uma sequência de fotos que mostra ela curtindo o calor do Mar Mediterrâneo com amigos.

Nas fotos, Sabrina exibe o físico sarado, vestindo um biquíni fio-dental listrado com o cenário paradisíaco da Ilha Formentera no fundo. A musa está com um grupo de amigos, incluindo o estilista Pedro Sales.

Nos comentários da publicação, Sabrina Sato só recebeu elogios. "Acima dela, só Deus", exaltou uma seguidora. "Deusa masteeeeerrrr", enalteceu outra. "Jesus!!!! O corpo mais bonito deste Brasil!", comentou uma terceira.