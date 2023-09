Reprodução/ Instagram Usher é anunciado como atração principal do Super Bowl 2024

O cantor Usher será a atração principal do intervalo do Super Bowl de 2024. A final do campeonato de futebol americano acontece no dia 11 de fevereiro de 2024 em Nevada, nos Estados Unidos. Rihanna foi a atração da edição do ano passado.



Usher anunciou a participação pelo Instagram. "É uma honra para toda a vida finalmente tirar um desempenho do Super Bowl da minha lista de desejos. Mal posso esperar para trazer ao mundo um show diferente de tudo que eles já viram de mim antes", disse ele em comunicado.

"Obrigado aos fãs e a todos que fizeram essa oportunidade acontecer. Vejo vocês em breve", completou ele.





