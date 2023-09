Reprodução/Twitter Anitta foi a primeira a se apresentar no Global Citizen Festival

Anitta entregou tudo em sua performance no Global Citizen Festival, realizado neste sábado (23), no Central Park, em Nova York. A cantora apresentou músicas do no álbum, além de sucessos da carreira e ainda cantou Garota de Ipanema. Veja alguns registros do show.







Anitta teases new song "Mil Veces" at #GlobalCitizenFestival . pic.twitter.com/bg7sC365v2 — Anitta Press | Fan Account (@AnittaPress) September 23, 2023









tenho preconceito com quem diz ser “fã da Anitta e crítica tudo que ela se proporcionar em fazer pic.twitter.com/Pyc4qaT80a — heitor (@aiheitor) September 23, 2023