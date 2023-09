Reprodução - PlayPlus - 21.09.2023 Lucas Souza em A Fazenda 2023

A equipe de Lucas Souza, participante de "A Fazenda 15", informou que tomará "medidas legais" contra Cariúcha após a peoa acusar o ex-marido de Jojo Todynho de ser homofóbico. A funkeira disse que o militar "não gosta de subcelebridade e gay".

Leia também Ex de Arthur Aguiar se irrita após acusação de gravidez por interesse

Cariúcha afirmou que soube, através da assessoria dela, que seria a mesma do militar, que Lucas procura se manter longe de gays



"Ele falou assim para uma pessoa do escritório: 'Não quero associar minha imagem com Cariúcha porque ela só anda com viado. Ela só anda com gay, não quero'. Ele não gosta de andar com subcelebridade e gay. Falei! Não sou baú", disse a peoa.

A equipe de Lucas se manifestou no Instagram e negou a acusação: "Em relação às recentes acusações infundadas feitas pela participante Cariúcha a respeito de Lucas Souza quanto a sua desaprovação em relação a subcelebridades ou à comunidade LGBTQ+, esclarecemos que são completamente falsas e difamatórias".

Em seguida, o comunicado informou sobre as medidas legais que seram tomadas: "Lucas possui o maior respeito pela diversidade e pela individualidade, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero, ou status de celebridade'. Discriminação de qualquer forma é inaceitável e vai contra os princípios de igualdade e respeito que o mesmo defende. Assim, diante dessas acusações caluniosas, que visam manchar a sua imagem e reputação, tomaremos medidas legais para proteger seus direitos e restaurar a verdade".











+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente