Reprodução/ Instagram Gabi Lopes é assaltada em SP e mostra ferimentos: 'Filme de terror'

A influenciadora Gabi Lopes usou o Instagram, na noite da última sexta-feira (23), para relatar que foi vítima de um assalto, em São Paulo. Ela contou que teve o celular roubado e acabou sofrendo ferimentos.

A atriz postou fotos do carro com vidro quebrado pelo assaltante e disse que o momento foi um "filme de terror na vida real".

"Eu estava sentada no banco da frente indo para um compromisso de carona com uma amiga e quebraram o vidro do carro para pegar o meu celular. Na hora, foi muito forte e muito rápido. Eu só ouvi um grande estrondo e do nada tudo estava acontecendo", disse ela.



Em seguida, ela informou sobre os ferimentos. "Eu tive um corte pequeno no nariz e na boca, alguns cortes na mão e um corte mais fundo no cotovelo. Eles levaram meu celular, e o que importa é que estou bem. Poderia ter sido pior. O pior já passou e não se preocupem, eu estou bem", finalizou.

