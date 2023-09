Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Cariúcha chama Jaquelline de 'cobra'

Após brigar com Jaquelline na primeira festa de "A Fazenda 15", Cariúcha opinou sobre a peoa. Em um conversa com Kamilla Simioni e Kally Fonseca, neste sábado (23), na varanda, a funkeira falou que já sabia dos defeitos da ex-BBB antes de entrar no reality da Record e a chamou de cobra.

"Ela é cobra. Eu falei ontem. Ela fica só 'de mutuca' pelos cantos, escutando. Essa cobra. Mas antes de entrar aqui, eu já sabia que ela era cobra. Porque 'as gays' já me falaram dela", disse Cariúcha.

Em seguida, ela falou de Kally: "A Kally, você vê que não é do mal. A Jenny, você também vê que não é do mal".

A cantora de forró também opinou sobre a mãe de Bia Miarnda: "A Jenny só é carente. Ela cansa com a conversa dela. Mas fora isso, eu não vejo maldade". Cariúcha riu e completou: "É. Eu também não vejo maldade nela".



Cariúcha critica Jaquelline e diz que ela é uma cobra. #AFazenda

pic.twitter.com/7s9e00Eu4L — Central Reality (@centralreality) September 23, 2023









