Reprodução/Instagram - 22.09.2023 Luan Santana relembrou episódio envolvendo extraterrestre





Luan Santana relembrou de susto que passou quando acreditou que viu um extraterrestre. O caso ocorreu em uma chácara do cantor e deixou a irmã "desesperada" com a possibilidade de um ET estar atrás de um veículo próximo à família.





"A gente estava na chácara, falando de ET. [Estava] tudo escuro. De repente, minha irmã saiu da roda, nós continuamos conversando. Aí ela vem, desesperada: 'Pelo amor de Deus, tem um bicho de antena atrás da caminhonete'. Juro por Deus, derramou um gelo em mim. Pensei: 'Vou ver um ET agora, atrás da caminhonete", contou ao podcast "PodDelas".

O artista relatou a empolgação para ver o suposto extraterrestre no local, mas foi surpreendido ao confundir o ET com um animal que estava no veículo. Saí correndo e, quando cheguei, atrás da caminhonete [tinha] uma lesma, com anteninhas [risos]. Ela não estava ouvindo o que estávamos falando. Foi pura coincidência", afirmou.

"No caminho que fiz até lá, pensei: 'Vou entrar para a história, vou ser o primeiro cara que viu um ET e conversou com ele'. Queria tirar foto e tudo. E o ET era uma lesma", complementou. Luan Santana ainda ressaltou que gosta de assuntos sobrenaturais: "Amo essas coisas de ocultismo, coisas esotéricas. Morro de vontade de ver ET. Acredito, mas queria ver. Ver um negócio louco mesmo".

