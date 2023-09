Família de Kayky Brito comemora

Kayky foi internado na UTI no dia 2 de setembro, quando foi atropelado. Ainda no hospital, ele passa por sessões de fisioterapia e fonoaudiologia para a recuperação. Sandra, mãe do ator, compartilhou o informe nas redes sociais e agradeceu pela evolução no quadro de saúde do filho. A mãe, esposa e a irmã de Kayky comemoraram a alta da UTI nesta sexta-feira.