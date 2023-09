Reprodução/Instagram Integrantes do Stray Kid sofrem acidente de carro; saiba detalhes

Nesta quarta-feira (20), três integrantes do grupo de kpop Stray Kids sofreram um acidente de carro. Lee Know, Hyunjin, Seungmin e a equipe que os acompanhavam não sofreram ferimentos graves.

De acordo com a nota publicada nas redes sociais do grupo, os envolvidos foram levados ao hospital após a "pequena batida". Apesar de estarem bem, a agenda do trio sofreu alterações.





"Enquanto retornavam para o dormitório, após os compromissos do dia 20 de setembro (quarta-feira), o veículo que levava os membros Lee Know, Hyunjin, Seungmin do Stray Kids, foi envolvido em uma pequena batida", explicaram.

Na sequência, o comunicado deu mais detalhes sobre a saúde dos idols. "Após a pequena batida, os membros Lee Know, Hyunjin, Seungmin foram levados imediatamente ao hospital e receberam atendimento médico. Nenhum dos membros ou staffs que os acompanhavam no veículo sofreram com ferimentos graves, mas sofreram com leves dores musculares e hematomas. Os médicos aconselharam que recebessem tratamento por hora".

Os eventos cancelados foram a presença de Lee Know e Hyunjin no Fashion Week, e a live de aniversário de Seungmin. A empresa também afirmou que os integrantes do 3RACHA, Bang Chan, Changbini e Han, irão performar no Global Citizen Festival.

