Chico, Godoy, Neymar e outros homens expostos por famosas após traição

Neymar - Bruna Biancardi

Em junho deste ano, uma traição de Neymar foi exposta e Bruna Biancardi, que espera um filho do jogador, não se manifestou. Nesta terça-feira (19), no entanto, após um vídeo do jogador com duas mulheres viralizar, Biancardi desabafou. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha e é somente nisso que vou pensar nesse momento", disse.