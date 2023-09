Reprodução/Instagram Gisele Bundchen conta que pais estavam doentes durante separação de Tom Brady

Gisele Bündchen abriu o coração sobre os últimos acontecimentos da sua vida, desde a mudança de estado com os filhos, até a separação de Tom Brady . A super modelo revelou que durante o divórcio também teve que ser forte por conta dos pais doentes.

A brasileira não deu detalhes sobre o diagnóstico de Valdir Bündchen e de Vânia Monnenmacher, mas relatou que foi um período difícil.





"Tem sido muito difícil para minha família. Tem sido muito, em todas as áreas da minha vida. Sinto que sempre que chove, chove. Com todas as diferentes reviravoltas que a vida dá, tudo o que podemos fazer é o melhor que podemos, dado o que acontece ao nosso redor", disse ela a People.

Para enfrentar os desafios, a modelo focou as energias na meditação e em atividades físicas diárias, alternando em caminhadas, ioga e musculação. "Acho que se eu não tivesse todas as diferentes ferramentas que tenho para me apoiar durante esses tempos, teria sido muito difícil", contou.

Além disso, Gisele eliminou o consumo de bebidas alcoólicas, para tentar dormir melhor e se sentir mais disposta. "Logo depois de completar 40 anos, senti uma grande diferença entre quando bebia a taça de vinho e quando não bebia a taça de vinho".

"É socialmente aceito tomar uma taça de vinho. E as pessoas até dizem: ‘Ah, é saudável para você’. Bem, não é saudável para mim. Se você quiser pedir ao seu corpo o que eu peço ao meu corpo, que é muito, não posso ficar ingerindo todas essas coisas", completou ela.

