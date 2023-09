Bilionário com sentença de despejo

A Justiça condenou em primeira instância o influenciador Ruyter Poube em ação de despejo por realizar eventos com mais de 300 pessoas em imóvel locado para ser residencial. Segundo o processo, um dos eventos mais graves realizados no imóvel teria sido o aniversário da atriz Larissa Manoela, que teria contado com mais de 300 convidados. A informação é do colunista do iG Alessandro Lo-Bianco.