Guta Stresser falou dos desafios da vida pessoal e profissional durante o "Domingo Espetacular", exibido na Record neste domingo (17). A atriz comentou os problemas financeiros que enfrentou pela falta de contratos e ainda disse tratar no SUS a esclerose múltipla, doença que descobriu em 2021 .

A artista, famosa pelo papel de Bebel em "A Grande Família", relembrou que o diagnóstico foi como um "baldão de água fria". "No começo, claro, tem um processo ali de negação. De não aceitar muito, ou 'por que comigo?' e tal. Mas, aí depois, veio uma 'ressignificância' das outras coisas mesmo", afirmou na conversa com Carolina Ferraz.





Stresser citou sintomas que enfrenta, mas ressaltou que os mantém "sob controle" a partir do tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). "Muito formigamento, muito nas extremidades. Zumbido dentro da cabeça, e isso eu tenho até hoje, com medicamento ou sem. Se eu estou em silêncio, está lá dentro da cabeça. Você tem de manter a doença sob controle. Hoje eu faço um tratamento, que é um tratamento através do SUS", relatou.

Guta expressou que observa um "preconceito" causado pela doença e um impacto no trabalho dela. "Acho que esse preconceito é muito por conta de falta de conhecimento, inclusive. Trabalhar te faz bem. Você trabalhar é bom. A pior coisa, eu acho, para quem tem esclerose múltipla, é parar. Porque, quando você para, a mensagem lá do sistema nervoso está sendo assim. Se você aceita, você para, você paralisa", pontuou.

A atriz ressaltou como "os boletos continuam a chegar" após o diagnóstico, comentando problemas financeiros que enfrentou desde que descobriu a doença. "As pessoas sempre acham que está com uma vida super paradisíaca, maravilhosa. E você está ali tendo de pagar a conta, tendo de não sei o quê, e os boletos continuam a chegar. Ninguém quer perder uma casa porque não conseguiu pagar o financiamento, porque ficou sem contrato. Por outro lado, onde eu estiver, vou estar fazendo o que sei fazer", propôs.

Guta Stresser contou como recebe apoio dos colegas de "A Grande Família" até hoje, enquanto mora em Curitiba. Atualmente, a artista está hospedada em um quarto de uma associação que apoia a peça que vai estrear na cidade. "Aqui é minha casa em Curitiba, por enquanto. [Estou] maravilhosamente bem hospedada. Olha que delícia, aqui o quarto, com banheiro privativo", avaliou.

"As meninas me tratam aqui... 'Está tudo bem, professora?', porque todo mundo aqui é professor ou professora. Eu, professora de arte. Uma boa caminha deliciosa para dormir, tudo gostosinho. E a mesinha de trabalho, onde eu estudo e fico grifando meus textos, fazendo minhas anotações", completou, sobre os bastidores de "Os Analfabetos", espetáculo que estreia no próximo mês.

