Reprodução/Instagram Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani curtem dia de praia com o filho Caetano

Eduardo Sterblitch e Louise D'Tuani aproveitam o dia de sábado (16) para relaxar e renovar as energias na praia, ao lado do filho, Caetano. Na imagem, compartilhada pela atriz em seus stories do Instagram, o casal aparece se divertindo com o filho e outro bebê.

Sterblitch, que se prepara para viver o personagem Beetlejuice (Besouro Suco) no teatro, e Louise estão juntos desde 2013, o primeiro filho do casal nasceu em março de 2023.

