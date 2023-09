Reprodução/Instagram Sabrina Sato





A apresentadora Sabrina Sato revelou que alguns ex-parceiros não gostavam de tomar banho. Aos 42 anos, Sato apontou que se tornava "a fresca" dos relacionamentos por não ser fã do modo "mais selvagem" dos ex-namorados.



"Eu já tive vários parceiros, sem querer entregar eles, que adoram ficar sem tomar banho, que acham que tem que ser mais selvagem, mais da natureza. E eu já adoro um banho. Eu fico como a fresca!", disse Sabrina Sato, no programa "Sobre Nós Dois", ganhando apoio de Rafa Kalimann, uma das convidadas do programa .





Defensora do banho, Sabrina ressaltou que também gosta do cheiro de suor natural. "Eu gosto de cheiro de gente. Eu amo perfume e gosto de tomar banho, mas não sou aquela que gosta de tudo super perfumado. Eu adoro um suor natural. Adoro ir pro samba e sentir o cheiro de pessoas", garantiu.

Sabrina Sato terminou relação em 2023

No início do ano, Sabrina Sato anunciou o fim do relacionamento com o ator Duda Nagle. O casal teria terminado de forma amigável, visando o bem-estar da filha. Juntos desde 2016 e noivos desde 2018, Sabrina e Duda Nagle são pais de Zoe, de 4 anos.

"Eu gostaria que durasse para sempre, mas o 'para sempre' é uma construção difícil, nem todo mundo consegue. Nós vivemos o nosso amor da forma mais linda que poderíamos viver. Há quatro anos nasceu a Zoe, o maior presente que poderíamos receber, a pessoa mais importante das nossas vidas. O nosso desejo de educá-la da melhor forma vai nos manter parceiros e amigos. Este é comunicado difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha", disse, na época.