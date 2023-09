Reprodução/Instagram - 15.09.2023 MC Daniel presentou a mãe, Daniela Amorim, com carro de luxo





Após se emocionar com a compra do carro "dos sonhos" , MC Daniel voltou a adquirir um novo veículo de luxo para presentear a mãe, Daniela Amorim. O presente é avaliado em R$ 640 mil e foi entregue a ela a partir de uma surpresa na casa da família.





Daniel elaborou uma "trollagem" para chamar a atenção da mãe e fazê-la ir até a garagem do imóvel, onde a Land Rover Range Rover Velar estava localizada com um laço. O funkeiro fez barulho com uma moto até a mãe descer no local e Daniela mostrou a surpresa ao descobrir que ganhou o carro de presente.

"Trollei minha mãe e dei uma Velar para ela [risos]. Mãe, isso não é nada perto de tudo que ainda vou dar para senhora. Você é a pessoa mais importante do mundo, me desculpa por todo trabalho que já te dei quando mais novo. Esse carro é um presente de gratidão por sua existência no mundo, obrigado por sempre cuidar de mim. Honre seu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra", afirmou no Instagram.

Confira abaixo a postagem com a surpresa:





