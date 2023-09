Reprodução/ Dilvulgação/ Globo Adriane Galisteu em "Xica da Silva"

Adriane Galisteu fez revelações sobre os bastidores de "Xica da Silva", novela da TV Machete, que gravou em 1996. A apresentadora expôs, no podcast "PocCast", o "castigo" que recebeu do diretor Walter Avancini por se recusar a fazer cenas de nudez.



Galisteu interpretava a personagem Clara, irmã de Xica (Taís Araújo) na novela, e relata que sofreu muitas críticas e ficou traumatizada na época. "Quando eu fiz Xica da Silva, que foi meu primeiro momento como atriz, eu fiquei meio traumatizada nessa novela, primeiro porque caíram matando, segundo porque eu fiquei quase careca, terceiro porque não fazia o menor sentido eu está ali", falou em entrevista ao PocCast.

A apresentadora explica que foi contratada para participar de nove capítulos, e nono a personagem dela deveria morrer após ser abusada sexualmente. No entanto, o papel de Galisteu ganhou o carinho do público e a novela fez uma proposta para que a trama da personagem Clara se estendesse.





"Eu fui contratada para esta novela para fazer nove capítulos, e até onde eu fui contratada eu fui super bem, só recebi elogios. Decidiram me contratar até o final da novela, a pessoa cresceu o olho, falou 'vou assinar, fui bem, está todo mundo gostando'. Meu amor, a hora que eu 'canetei', a casa foi demolindo num grau, aí o diretor foi pirando, a novela não terminava, ele queria me deixar pelada, eu falei 'não vou tirar a roupa'", continuou.

Galisteu contou que o diretor queria justificar as cenas de nudez com o fato dela ter posado nua para a Playboy na época. Mesmo assim, ela recusou. "Eu fiz a Playboy, mas era restrita, eu ganhei um dinheiro, não tem sentido eu fazer [nudez] aqui para o Brasil inteiro, numa tela, aí ele falou 'você vai ficar aí...'", explicou.

A artista, então, pontua que acredita que o destino duro que a personagem dela ganhou foi um castigo de Avancini pela recusa. Clara morre e ressucita três vezes após passar por atrocidades. "Eu morri e ressuscitei três vezes. Morri no estupro, ele resolveu ressuscitar, aí eu reclamei tanto que queria sair da novela, que [pensei] ele vai me tirar porque eu estou pedindo tanto para sair, aí fui esfaqueada, ele me ressuscitava de novo. Aí arrancaram minha orelha, morri afogada, eu voltava e ficava rodando essa novela igual alma penada. Virei vampira no final, porque ele pintava minha cara toda de branco, sem orelha, alma penada, eu fui até o final da novela de castigo", completou.

