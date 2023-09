Reprodução/ YouTube Gizelly Bicalho rebate críticas por beijo em Prior: 'Só queria beijar'

Gizelly Bicalho participou do podcast "Pod Dar Prado", e falou da ficada com Felipe Prior no BBB20. Ela fez um desabafo após ser criticada por ter ficado com o ex-BBB, que foi condenado pelo crime de estupro.

A advogada comentou a violência sofrida pela vítima e relembrou as críticas que recebeu por ter ficado com Prior dentro do reality. "Quando você beija alguém na balada, você pede capivara (antecedentes criminais)? Se nem a Globo, que é a Globo, conseguiu detectar que tinha um estuprador lá dentro, quem dirá eu, que só queria beijar na boca e ser feliz, amor", iniciou ela, revoltada.

"Quanto mais beijo na boca, mais VT, mais tempo de câmera, mais eu passo na televisão, mais tempo eu fico, mais dinheiro eu ganho, mais perto do meio milhão eu estou. Se eu desconfiasse que aquela pessoa tivesse estuprado alguém, eu iria beijar?", pontuou a advogada.







