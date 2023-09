Reprodução/TV Bahia Homem tenta se passar por Chay Suede no banco, mas não soube soletrar o nome

Um homem foi preso suspeito de se passar pelo ator Chay Suede para tentar abrir uma conta bancária em Salvador. Ele foi flagrado após tentar desbloquear o acesso ao aplicativo do Banco Regional de Brasília (BRB) usando os dados do artista.

O documento falso conta com os dados de Chay e a foto do suspeito. Segundo a defesa do preso ao g1, ele conseguiu R$ 200 mil no cartão de crédito e R$ 25 mil no crédito especial.





Além disso, ele não soube soletrar o nome verdadeiro do ator, Roobertchay Domingues da Rocha Filho.

No Bahia Meio Dia, o jornalista Vanderson Nascimento se divertiu ao dar a notícia e mostrar os registros da tentativa de golpe usando a imagem do artista.

o jornalista n aguentou kjjkjkkkkk o cara se passou por Chay Suede kkk Salvador é diferenciado dms véi kkkkkhasjaisjhajs pic.twitter.com/2rY8kUHxDT — riscado (@riscadootario) September 13, 2023