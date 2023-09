Reprodução/Instagram Roupa combinando e valsa: Zinho emociona ao fazer papel de pai no aniversário da filha de MC Loma

No sábado (9), a filha de MC Loma completou o primeiro ano de vida e ganhou uma festa e tanto para comemorar. Com a presença de familiares e amigos, a cantora foi rodeada de amor no evento.

Um detalhe que chamou a atenção foi a participação de Zinho no papel de pai durante a celebração. O marido de Mirella Santos assumiu a paternidade por consideração a bebê, já que o biológico não assumiu.





No começo da festa, o surfista usou uma camisa verde seguindo a mesma paleta de cores da cantora. Os dois também tiraram fotos sozinhos com a aniversariante.

o zinho não saindo do lado da loma nem por um momento e apoiando ela e sendo um paizão pra melanie mesmo que não seja de sangue e ainda indo combinado com a loma e dançando valsa com Melanie mesmo ela tendo só um aninho 🥺 a melanie vai agradecer tanto por ele quando crescer pic.twitter.com/6THftpZR4Y — joão (@_m4nel1) September 10, 2023





Em outro momento, ele fez a 'entrada triunfal' com a bebê e trocou de roupa assim como Loma para combinar. Além disso, Zinho também dançou valsa com Melanie.

Que fofo o zinho entrando com a roupa combinando com a da paloma, fazendo o papel de pai da melanie, o tanto que ele ama ela 🥹❤️ pic.twitter.com/i7EqA9JlDo — srta. (@_srtalycia) September 10, 2023









acho a coisa mais lindinha o que o zinho fez/faz pela melanie e a mc loma. enquanto o genitor da menina não quis saber, ele assumiu toda a responsabilidade sem querer nada em troca.❤️ pic.twitter.com/ilaG6EWFJA — jaqueline (@folksjaque) September 10, 2023

O tema da festa foi conto de fadas e uma historinha sobre a vida de Melanie foi criada citando Mirella e Marielly, assim como Zinho.

Que lindo a festa da Melanie é toda baseada num conto de fadas com a Loma, mirella e mariely. Muito fofo ela incluir as meninas em tudo pic.twitter.com/fapfHnzbp9 — ❤ Camila Genovêz ❤ (@milagenovez) September 9, 2023