Lázaro Ramos posa com sósia de Bruno Mars e divide fãs: ‘Bruno Márcio’ O ator brincou com a presença de Johnny Matos, ao encontrá-lo no mesmo dia da última apresentação do cantor havaiano no The Town

