Reprodução Globo corta beijo gay entre galãs de novela durante Domingão; vídeo

A Globo entrou nos assuntos mais comentados das redes sociais após ser alvo de críticas por censurar o beijo entre dois atores, Amaury Lorenzo e Carmo Dalla Vecchia. A dupla participou do quadro Batalho do Lip Sync.

Na atração, Carmo Dalla Vecchia deu vida a Madonna. O ator interpretou grandes sucessos da cantora, como "Like a Virgin". Em determinado momento da apresentação, duas noivas revelaram o rosto, eram os atores de "Terra e Paixão" Amaury Lorenzo e Diego Marins, que interpretam respectivamente Ramiro e Kelvin na trama.

A apresentação reproduziu o Video Music Awards (VMA) de 2003, quando Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera dividiram o mesmo palco.

Chegando ao final do show, Amaury Lorenzo e Carmo Dalla Vecchia indicaram que se beijariam. Neste exato momento, a câmera interrompeu a exibição abruptamente.

A situação não deixou dúvidas para os internautas de que a atitude da emissora foi realizada na intenção de censurar o beijo entre os atores. "Domingão bota as gays, as músicas gays, faz a festa gay, ganha o gay money, mas corta o beijo...

Ok", refletiu um.

"Cortaram o beijo na cara de pau, né? Pelo menos no original deixaram o beijo aparecer", apontou outro. "Censura tá aí, só não vê quem não quer...", comentou um terceiro.

Que espetáculo !!!! O Carmo Dalla Vecchia entregou tudo com Diego Martins e Amaury Lorenzo na Batalha do Lip Sync. #Domingão

pic.twitter.com/5FKpWNPzby — Bruno Leicam (@brunomacielof) September 10, 2023