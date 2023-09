Reprodução Cássia Lourenço aparece na casa de Militão e revela se reatou namoro

A influenciadora Cássia Lourenço apareceu nos Stories neste domingo (10) para se pronunciar sobre os rumores de que teria reatado o relacionamento com o jogador Éder Militão. A estudante chegou a Madrid, na Espanha, poucos dias após Karoline Lima deixar a casa do atleta.

Através dos Stories, Cássia confirmou estar hospedada na casa do ex-namorado. Em um longo relato, a estudante de 25 anos revelou que após o término do relacionamento eles resolveram dar uma segunda chance para o romance.

"A gente não voltou, a gente só precisava de uma conversa, porque ele foi viajar e quando voltou não quis encontrá-lo, a gente não se viu, então não teve como conversar pessoalmente".

"Vim aqui porque nós tivemos um relacionamento, existe um respeito. Eu nem ia falar nada, mas é incrível como as pessoas descobrem tudo, não tem como, né? Mas ele é importante pra mim, e é por isso que estou aqui", completou.

No vídeo, Cássia revela que começou a se envolver com o jogador em janeiro, e que, na época, não sabia quem ele era, pois não acompanha o mundo esportivo. Ela admitiu que ambos ficaram sem a intenção de ter compromisso, já que tinham terminado relacionamentos anteriores recentemente.

"Desde então, começaram a sair muitas mentiras, a pressão gigantesca... No início, achei que lidaria bem com isso, mas comecei a ter problemas psicológicos, muita ansiedade, passava muito mal. O Éder sabe mais do que ninguém disso", afirmou.

Cássia aponta que foi taxada de 'amante' e nunca desmentiu porque não achava necessário ficar se justificando para os internautas. No entanto, os comentários e ataques ficaram cada vez mais frequentes e ela decidiu por um fim no relacionamento por não aguentar a pressão das redes.

Após o término, Éder Militão sofreu uma lesão durante a estreia do campeonato espanhol e deve ficar fora dos campos por nove meses. Cássia afirma que mesmo separados, ela e Éder não perderam o contato e viajou até Madrid para se resolver com o jogador.

A chegada da estudante de 25 anos acontece poucos dias após Karoline Lima, ex-noiva e mãe de Cecília, fruto do antigo relacionamento com Éder, deixar a residência do atleta. A influenciadora e a filha de 1 anos ficaram hospedadas por mais de uma semana na casa do jogador.