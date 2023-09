Reprodução/Instagram 09.09.2023 Sergio Marone já se declarou uma pessoa 'ecossexual'

Sergio Marone comemorou o Dia da Amazônia, celebrado em 5 de setembro, com cliques que tirou na região, e como é conhecido, ele aproveitou para compartilhar o corpo sarado com os seguidores

O registro que mais chamou a atenção mostra o ator apenas de sunga enquanto se banha às margens do Rio Negro. O vídeo encantou os seguidores, que repercutiram a mistura das belezas naturais da floresta com os dotes do ator.

"Pelo menos a preservação da sucuri tá intacta", brincou um fã, ao fazer um trocadilho com fama de dotado do ator. "Nem prestei atenção no rio", disse outro. "Acho que a vi a anaconda escondida", postou mais um. "Gente, sempre achei a Amazônia linda, mas essa imagem do 'rio' me arrebatou! Lindo demais!", elogiou outra.





Ecossexual

Reprodução/Instagram Declaração de Sergio Marone sobre ser ecossexual movimentou as redes este ano





O ator virou assunto nas redes sociais em junho deste ano após ter se declarado "ecossexual" . Em entrevista ao Terra, Sérgio explicou que o termo se refere a “pessoas que têm uma relação de amor com o planeta”.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante [...] E eu me reconheço total com isso”, afirmou o galã.





