Reprodução/Instagram Madonna está ‘ansiosa’ para mostrar ‘apoio’ e ‘orientação’ a Britney Spears durante o divórcio de Sam Asghari

Britney Spears vem passando por uma situação difícil desde o recente fim de seu casamento com Sam Asghari, fato que teria deixado Madonna comovida e disposta a convidar a estrela pop a participar de sua turnê Celebrations Tour.

“Ela sente que é hora de Britney receber amor, orientação e apoio, em vez de ser manipulada ou aproveitada”, disseram fontes, que afirmaram: "Ela adoraria que ela [Spears] viesse em turnê."

Reprodução/Instagram Sam Asghari e Britney Spears

Os fãs de Britney temem que cantora possa entrar em uma nova crise pelo fim do relacionamento, especialmente após se livrar da tutela de seu pai, que durou 13 anos.

Leia também Quem é Chico e por que o namorado da Luisa Sonza dividiu o país?

Madonna e Britney Spears já fizeram parceria no passado, as duas protagonizaram o icônico momento do beijo em uma apresentação no VMA de 2003, junto a cantora Christina Aguilera.

Reprodução/Twitter/VMA Britney e Madonna em performance do VMA 2003