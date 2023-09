Reprodução/Instagram Rafa Kalimann

Rafa Kalimann compartilhou com seus seguidores, por meio dos stories, o look que escolheu para ir ao The Town, evento que está em seu quarto dia e acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Nos vídeos, a ex-BBB aparece usando um macacão preto e transparente, com hot pants, salto alto preto e, completando o visual, uma jaqueta jeans com brilhantes.

