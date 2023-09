Reprodução/Instagram 09.09.2023 Linn da Quebrada postou clique misterioso com provável affair

Linn da Quebrada voltou a compartilhar um clique misterioso com o seu novo affair. A cantora, de 33 anos, que participou do BBB 22, apareceu neste sábado (9), no Instagram, sem a roupa, em frente ao espelho, com o parceiro que segura os seios da artista no clique. A identidade do moço ainda não foi revelada.

Em junho deste ano, Lina já havia compartilhado uma foto romântica com o boy, em que aparece entre lençóis, sendo abraçada pelo rapaz. Na legenda, ela colocou apenas um emoji fazendo um sinal de silêncio. O registro foi divulgado na data posterior ao Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho no Brasil.

Reprodução/Instagram 08.09.2023 Já é a segunda vez que Linn posta foto misteriosa com affair





Participação no 'Mais Você'

Linn participou do café da manhã com Ana Maria Braga no "Mais Você", da TV Globo, na última quinta-feira (7). A ex-BBB agradeceu por poder aparecer na emissora para falar de sua cirurgia de "feminização" facial , além da representatividade de ter uma travesti em um horário nobre da televisão.





"Muito obrigada, Ana Maria. Pela gentileza e ternura do que podemos significar juntas. Os lugares que deslocamos quando colocamos uma travesti sentada à mesa, tomando um café gostosinho, na maior emissora do país, no dia da 'independência'. Algumas coisas significam muito", escreveu ela.













