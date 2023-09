Reprodução Lexa e MC Guimê





Lexa e MC Guimê resolveram apostar em looks combinando para um show do cantor na madrugada deste sábado (9).

No perfil do Instagram, a cantora Lexa havia compartilhado fotos exibindo o look do casal. Para a ocasião, eles elegeram uma jaqueta jeans estampada, camiseta, e ele com calça preta e ela de minissaia da mesma cor.





Divulgando a nova música, Rabisca, Lexa acabou apagando ou arquivando a publicação com o marido.

MC Guimê e Lexa





Vale lembrar que o casal retomou o casamento após a expulsão do MC no BBB 23 por importunação sexual. A cantora afirmou que "colocou na balança" o casamento de oito anos com o funkeiro e o caso polêmico no reality show, decidindo perdoar o companheiro ao notar as "coisas boas" que ele já fez para a artista.